Кадыров сообщил о ликвидации в центре Грозного преступника, который убил ножом сотрудника ГИБДД, совершавшего намаз

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров проинформировал о ликвидации в центре столицы республики злоумышленника, который убил ножом сотрудника Госавтоинспекции, совершавшего намаз. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале чеченского лидера.
«Сегодня в центре Грозного ликвидирован преступник, напавший с ножом на сотрудника ГИБДД. Инспектор отлучился на омовение в помещение для совершения намаза, где шайтан исподтишка нанес ему смертельные ранения», — говорится в посте Кадырова.
По его словам, злоумышленник был застрелен, когда пытался скрыться с места инцидента.
Ранее Рамзан Кадыров заверил, что представители нового подразделения «Ахмат-1» готовы в любой момент выдвинуться в зону российской специальной операции на Украине.