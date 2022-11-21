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Кадыров сообщил о ликвидации в центре Грозного преступника, который убил ножом сотрудника ГИБДД, совершавшего намаз

, 12:07

Кадыров сообщил о ликвидации в центре Грозного преступника, который убил ножом сотрудника ГИБДД, совершавшего намаз
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров проинформировал о ликвидации в центре столицы республики злоумышленника, который убил ножом сотрудника Госавтоинспекции, совершавшего намаз. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале чеченского лидера.

«Сегодня в центре Грозного ликвидирован преступник, напавший с ножом на сотрудника ГИБДД. Инспектор отлучился на омовение в помещение для совершения намаза, где шайтан исподтишка нанес ему смертельные ранения», — говорится в посте Кадырова.

По его словам, злоумышленник был застрелен, когда пытался скрыться с места инцидента.

Ранее Рамзан Кадыров заверил, что представители нового подразделения «Ахмат-1» готовы в любой момент выдвинуться в зону российской специальной операции на Украине.

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