Глава Минздрава Херсонской области: информация о гибели в ДТП Стремоусова не является официальной, врачи оценят его состояние

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9 ноября 2022, 17:04

Скорая помощь, Elena Mayorova / globallookpress.com

Информация о гибели в ДТП вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова носит неофициальный характер, состояние чиновника оценят медицинские работники. На это указал Вадим Ильмиев, глава регионального Минздрава.

«Информация о его гибели не является официальной», — приведены слова Ильмиева в публикации, появившейся в Telegram-канале Стремоусова.

По словам руководителя Минздрава, на место инцидента выехала бригада скорой помощи, врачи оценят состояние вице-губернатора.

Как сообщалось ранее сегодня, журналист Александр Коц опроверг слух, согласно которому он находился в одной машине с Кириллом Стремоусовым в момент ДТП.