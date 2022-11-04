Кличко призвал киевлян максимально экономить электроэнергию

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4 ноября 2022, 10:27

Виталий Кличко, Kike RincÃ�N/Keystone Press Agency

450 тысяч киевских квартир остаются без света. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

По словам киевского мэра, ситуация со светом остается непростой по причине того, что энергосистема Украины перегружена. Сейчас без света остается в 1,5 раза больше квартир, чем в предыдущие дни.

«На сегодняшнее утро без электроснабжения 450 тысяч потребителей, то есть квартир киевлян», - написал Кличко в своем Telegram. Он также призвал горожан «максимально» экономить электроэнергию.

Напомним, что об обесточенной части Киева, лишившейся электроснабжения после ударов по критической инфраструктуре, Кличко сообщил 31 октября.