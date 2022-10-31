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Аргументы Недели Политика 13+

Кличко заявил, что часть Киева обесточена

, 10:01

Кличко заявил, что часть Киева обесточена
Киев, https://unsplash.com/photos/ajo5SEDOtdo

Утром в понедельник, 31 октября, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после ударов по объектам критической инфраструктуры часть украинской столицы оказалась обесточена, в ряде районов нет водоснабжения.

Виталий Кличко уточнил, что в настоящий момент в Киеве над устранением проблем работают все службы.

Ранее сегодня украинские СМИ сообщили, что в столице страны и области насчитали около десяти взрывов. У многих жителей пригородов пропали свет и вода.

Напомним, утром в понедельник воздушная тревога была объявлена в пяти областях Украины.

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