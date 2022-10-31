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В Нижегородской области произошло ДТП с участием управляемой нетрезвым водителем скорой помощи

, 11:04

В Нижегородской области произошло ДТП с участием управляемой нетрезвым водителем скорой помощи
Карета скорой помощи, Maksim Konstantinov/Global Look Press

После ДТП с каретой скорой помощи, которой управлял нетрезвый водитель, госпитализированы пациент и фельдшер. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.

«С травмами различной степени тяжести они (фельдшер и пациент) были госпитализированы», - говорится в сообщении. Отмечается, что водитель от медицинской помощи отказался. Результаты медицинского освидетельствования показали, что он находился в алкогольном опьянении.

На водителя составлены два административных протокола.

Ранее сообщалось о нескольких ДТП с участием 54 автомобилей на западе Москвы.

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