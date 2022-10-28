Журналисты RT попали под обстрел в Донецке

Аргументы Недели → Происшествия 13+

28 октября 2022, 13:49

Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Съемочная группа телеканала RT попала под обстрел в Кировском районе Донецка, все члены команды живы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видео источника.



Согласно информации, съемки должны были проходить в Кировском районе Донецка.



«В момент, когда приехали, в этом месте, к сожалению, опять был прилет и прямое попадание осколков в нашу машину», - передали в СМИ.



Отмечается, что укрытие в бронированном автомобиле помогло участникам группы избежать ранений.



Ранее сообщалось, что Украина настаивает на военной помощи от Германии.