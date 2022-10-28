Журналисты RT попали под обстрел в Донецке

Съемочная группа телеканала RT попала под обстрел в Кировском районе Донецка, все члены команды живы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видео источника.
Согласно информации, съемки должны были проходить в Кировском районе Донецка.
«В момент, когда приехали, в этом месте, к сожалению, опять был прилет и прямое попадание осколков в нашу машину», - передали в СМИ.
Отмечается, что укрытие в бронированном автомобиле помогло участникам группы избежать ранений.
Ранее сообщалось, что Украина настаивает на военной помощи от Германии.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Президент ФРГ Штайнмайер заявил об «эпохальном разрыве» в связях Берлина и Москвы из-за спецоперации на Украине
США снимут с вооружения термоядерную бомбу B83-1 из-за увеличивающихся расходов на ее техобслуживание
- #ЗАУГЛОМ Академик Ткачук. После конфликта на Украине оружием Судного Дня станет биологическое
- 12:52 Экоактивисты облили краской бутик Rolex
- 11:03 Черные ящики разбившегося в Иркутске Су-30 доставили на расшифровку в Люберцы
- 27.10 07:49 Две машины такси столкнулись на внутренней стороне МКАД после развязки с Ярославским шоссе
- 26.10 14:49 Экстренные службы Херсонской области сообщили о нападении диверсантов на отдел полиции Днепровский в Херсоне
- Telegram | (Подписаться) 82 тысячи мобилизованных уже отправлены на фронт — Шойгу Путину