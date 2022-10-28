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Журналисты RT попали под обстрел в Донецке

, 13:49

Журналисты RT попали под обстрел в Донецке
Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Съемочная группа телеканала RT попала под обстрел в Кировском районе Донецка, все члены команды живы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видео источника.

Согласно информации, съемки должны были проходить в Кировском районе Донецка.

«В момент, когда приехали, в этом месте, к сожалению, опять был прилет и прямое попадание осколков в нашу машину», - передали в СМИ.

Отмечается, что укрытие в бронированном автомобиле помогло участникам группы избежать ранений.

Ранее сообщалось, что Украина настаивает на военной помощи от Германии.

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