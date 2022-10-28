Посол Украины в ФРГ Макеев настаивает на поставках немецких танков, несмотря на отказ Шольца

В пятницу стало известно, что новый посол Украины в ФРГ Алексей Макеев продолжает настаивать на поставках немецких танков Киеву, несмотря на то, что канцлер Олаф Шольц ранее отказался это делать.
Алексей Макеев выразил уверенность в том, что ФРГ позже созреет к политическому решению о поставке украинской стороне бронированной техники и танков.
Напомним, ранее экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник выдвинул идею о создании "танкового альянса", целью которого будет передача украинским вооруженным силам нескольких сотен немецких танков Leopard 2.