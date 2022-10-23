Военкор Семен Пегов ранен под Донецком

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23 октября 2022, 19:33 Источник: Telegram

Семен Пегов и Денис Пушилин. Фото: Telegram/t.me/s/wargonzo/

Военный корреспондент, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов ранен в воскресенье под Донецком. Об этом сообщила в своем телеграм-канале его команда.

«Семен Пегов получил ранение в ногу. Его жизни ничего не угрожает. Ранение не тяжелое. В данный момент идет операция», - говорится в сообщении. По словам самого военкора, он подорвался на мине "лепесток" - у него разрыв стопы.

Незадолго до ранения Пегов рассказывал о встрече на передовой с главой ДНР Денисом Пушилиным.

По сообщению ТАСС, Пегов доставлен в Республиканский травматологический центр Донецка. Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

Ранее Mash сообщал, что контент телеграм-каналов Пегова и Стрелкова проверяют на предмет дискредитации Вооруженных сил РФ.