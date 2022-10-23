Военкор Семен Пегов ранен под Донецком

Военный корреспондент, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов ранен в воскресенье под Донецком. Об этом сообщила в своем телеграм-канале его команда.
«Семен Пегов получил ранение в ногу. Его жизни ничего не угрожает. Ранение не тяжелое. В данный момент идет операция», - говорится в сообщении. По словам самого военкора, он подорвался на мине "лепесток" - у него разрыв стопы.
Незадолго до ранения Пегов рассказывал о встрече на передовой с главой ДНР Денисом Пушилиным.
По сообщению ТАСС, Пегов доставлен в Республиканский травматологический центр Донецка. Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести.
Ранее Mash сообщал, что контент телеграм-каналов Пегова и Стрелкова проверяют на предмет дискредитации Вооруженных сил РФ.