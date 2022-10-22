В Якутии убили и расчленили участника специальной военной операции, вернувшегося из Украины

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22 октября 2022, 16:06 Источник: Следственный комитет

Следственный комитет, Artem Sobolev/globallook.com

В Якутске арестованы двое молодых мужчин по подозрению в убийстве участника СВО. Об этом сообщило управление Следственного комитета по республике Саха (Якутия).

Как следует из сообщения пресс-службы, инцидент произошел во время застолья с употреблением спиртных напитков. В какой-то момент между собутыльниками возникла ссора, переросшая в драку. В итоге, двое мужчин, 1991 и 1999 года рождения, забили насмерть недавно вернувшегося из Украины военнослужащего. Затем, пытаясь замести следы, они расчленили тело и в нескольких пакетах вынесли в мусорный контейнер.

Им предъявлено обвинение по статье «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Ранее сообщалось, что в Башкирии раскрыто убийство супружеской пары, совершенное почти 30 лет назад.