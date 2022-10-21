Раскрыто убийство супружеской пары, совершенное 27 лет назад

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21 октября 2022, 18:50 Ксения Калуга

Фото: pixabay.com

Полиция задержала подозреваемых в убийстве супружеской пары, совершенном 27 лет назад в Башкирии. Об этом сообщает официальный сайт МВД России.

Трагедия произошла в январе 1995 года. Злоумышленники проникли в квартиру, где проживали директор коммерческой фирмы и его жена. Налетчики потребовали у них деньги.

«Когда по вызову соседей к дому прибыл наряд вневедомственной охраны, подельники застрелили хозяев и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, ранив одного из них. Затем нападавшие скрылись», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному уголовному делу задержаны трое подозреваемых, двое из которых ранее судимы. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.