Курский губернатор Старовойт сообщил о тракторе, подорвавшемся на боеприпасе вблизи с украинской границей

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21 августа 2022, 16:42 Источник: Telegram

Трактор. Фото: Nikolay Gyngazov/globallook.com

В Суджанском районе Курской области, который находится в нескольких километрах от границы с Украиной, подорвался трактор. Об этом сообщил в воскресенье в своем телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

«В Суджанском районе, предположительно на неразорвавшемся боеприпасе, подорвался трактор. К счастью, тракторист не пострадал. Это произошло в 3 километрах от границы с Украиной, когда культивировали поле под озимый рапс», - написал Старовойт.

Он также обратился к жителям области с призывом звонить в службу 112 при обнаружении неразорвавшихся боеприпасов или «подозрительных лиц».

Ранее Старовойт объяснял громкие звуки, беспокоящие курян, работой авиации.