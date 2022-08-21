Курский губернатор Старовойт сообщил о тракторе, подорвавшемся на боеприпасе вблизи с украинской границей

В Суджанском районе Курской области, который находится в нескольких километрах от границы с Украиной, подорвался трактор. Об этом сообщил в воскресенье в своем телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
«В Суджанском районе, предположительно на неразорвавшемся боеприпасе, подорвался трактор. К счастью, тракторист не пострадал. Это произошло в 3 километрах от границы с Украиной, когда культивировали поле под озимый рапс», - написал Старовойт.
Он также обратился к жителям области с призывом звонить в службу 112 при обнаружении неразорвавшихся боеприпасов или «подозрительных лиц».
Ранее Старовойт объяснял громкие звуки, беспокоящие курян, работой авиации.