Курский губернатор Старовойт объяснил громкие звуки, беспокоящие горожан, работой авиации

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18 августа 2022, 15:32 Источник: Telegram

Губернатор Курской области Роман Старовойт. Фото: Alexander Kulebyakin/globallook.com

Губернатор Курской области Роман Старовойт прокомментировал многочисленные сообщения в местных пабликах о громких звуках и пожаре в областном центре. Он сообщил горожанам, что повода для беспокойства нет.

По его словам, в Курске действительно в четверг произошел пожар в частном гараже, в котором, предположительно, находится автомобиль.

«На место выехали спасатели. Никаких других происшествий в областном центре не зафиксировано. Громкие звуки, о которых сообщают в соцсетях, могут быть вызваны работой авиации. В случае поступления какой-либо новой информации она будет оперативно доведена до сведения курян», - написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Ранее глава региона сообщал об обстреле со стороны ВСУ курского села Алексеевка, находящегося на границе с Украиной.