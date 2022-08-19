Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о срабатывании в городе систем ПВО

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19 августа 2022, 22:16 Источник: Telegram

В пятницу вечером в Севастополе сработали системы ПВО. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев, призвав горожан сохранять спокойствие.

По информации губернатора, системы противовоздушной обороны, как и накануне, сработали по беспилотнику.

«Так же, как и многие из горожан слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО. В центре — корабельная арта [артиллерия]. История та же, что и вчера. По предварительным данным, БПЛА», - написал губернатор.

Он сообщил также, что все цели поражены, военные «отлично делают свое дело» и призвал поддержать их и сохранять спокойствие.

Ранее в пятницу сообщалось о срабатывании ПВО в Евпатории.