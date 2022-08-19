Советник главы Крыма Крючков сообщил о срабатывании системы ПВО в Евпатории

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19 августа 2022, 21:04 Источник: "Свободная пресса"

Евпатория. Фото: Serguei Fomine/globallook.com

В Евпатории в пятницу вечером, предположительно, сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил в своем телеграм-канале советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«В Евпатории, предположительно, сработала система ПВО. Крым под надежной защитой», - написал Крючков.

В пабликах появились многочленные видео местных жителей и отдыхающих с полетом ракет и яркими вспышками в небе.

Накануне, в четверг, советник главы Крыма сообщал о срабатывании систем противовоздушной обороны в Керчи.