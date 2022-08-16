Самолет с делегацией правительства РФ вернулся в аэропорт Читы из-за попавшей в двигатель птицы

Самолет «ТУ-214» специального летного отряда «Россия» во вторник был вынужден вернуться в аэропорт вылета в Чите, после того как в двигатель попала птица, сообщает РИА Новости.
На борту лайнера находились представители делегации правительства РФ и журналисты пула российского премьера Михаила Мишустина.
Как передал корреспондент агентства, полет продолжался лишь несколько минут, после чего лайнер приступил к снижению. На земле выяснилось, что повреждены несколько лопастей двигателя. Никто из людей не пострадал.
Михаил Мишустин во вторник посетил в Чите несколько промышленных и социальных объектов.