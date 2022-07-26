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Аргументы Недели Экономика 13+

Мишустин заявил о возможности переориентировать газотранспортную систему в ЕС на другие направления

, 16:54

Мишустин заявил о возможности переориентировать газотранспортную систему в ЕС на другие направления
Газ и евро, Nikolay Gyngazov/ Global Look Press

Власти Российской Федерации изучают вопрос с переориентированием в перспективе существующих газотранспортных систем, направленным на Европу, в Сибирь. С таким заявлением выступил во вторник, 26 июля, перед представителями СМИ председатель правительства Михаил Мишустин.

«Россия может объединить ориентированную на Европу газотранспортную систему с «Силой Сибири», а также с другими проектами», − приводит слова премьер-министра ТАСС.

Ранее стало известно, что сегодня ЕС принял решение о продлении санкций в отношении Российской Федерации на следующие шесть месяцев, до 31 января 2023 года.

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