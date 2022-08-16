Советник главы Крыма Крючков сообщил, что обстоятельства пожара под Джанкоем выясняются, и призвал «не плодить версии»

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16 августа 2022, 09:08 Источник: Telegram

Фото: скриншот видео.

Все обстоятельства инцидента на Севере Крыма, где утром во вторник произошел пожар на трансформаторной подстанции, выясняются, на месте работают все республиканские службы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

«Детали и обстоятельства инцидента в селе Майское Джанкойского района выясняются. На месте работают все республиканские службы. Прошу всех не плодить версии, подождать официальную информацию, которая появится в ближайшее время», - написал он.

Ранее сообщалось, что местная администрация сообщила о детонации боеприпасов на складе и эвакуации жителей Майского.