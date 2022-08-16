Под Джанкоем после сильного «хлопка» загорелась трансформаторная станция — глава Крыма Аксенов выехал на место происшествия

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16 августа 2022, 08:38 Источник: РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов. Фото с сайта Кремля.

В крымском селе Майское под Джанкоем во вторник в 6 утра после сильного хлопка загорелась трансформаторная станция. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Позже появилась информация, что на место происшествия выехал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления информации», - написал он в своем телеграм-канале, не уточнив при этом, о каком происшествии речь.

Как сообщила администрация поселения, причиной пожара стала детонация боеприпасов.

Напомним, 10 августа сообщалось о взрывах авиационных боеприпасов на аэродроме Саки, расположенном в районе Новофедоровки в Крыму.