Reuters: в Египте в церкви, где произошел пожар, находились около пяти тысяч верующих

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14 августа 2022, 15:15

фото: pixabay.com

В Египте в церкви, где произошел пожар, находились около пяти тысяч верующих. AFP со ссылкой на представителей церкви информирует о гибели 41 человека и со ссылкой на министерство здравоохранения Египта о 55 пострадавших.

Издание Egypt Today пишет, что в церкви Або Сефейн была деревянная отделка стен, из-за чего возгорание могло охватить большую площадь.

По данным источников Reuters, что пожар вспыхнул в тот момент, когда в воскресенье пять тысяч верующих собрались на мессу в церкви, из-за чего произошла давка.

Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси поручил чрезвычайным службам республики оперативно локализовать возгорание и оказать помощь пострадавшим в результате происшествия, - сообщает "Коммерсантъ".