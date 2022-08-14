Reuters: в Египте в церкви, где произошел пожар, находились около пяти тысяч верующих

В Египте в церкви, где произошел пожар, находились около пяти тысяч верующих. AFP со ссылкой на представителей церкви информирует о гибели 41 человека и со ссылкой на министерство здравоохранения Египта о 55 пострадавших.
Издание Egypt Today пишет, что в церкви Або Сефейн была деревянная отделка стен, из-за чего возгорание могло охватить большую площадь.
По данным источников Reuters, что пожар вспыхнул в тот момент, когда в воскресенье пять тысяч верующих собрались на мессу в церкви, из-за чего произошла давка.
Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси поручил чрезвычайным службам республики оперативно локализовать возгорание и оказать помощь пострадавшим в результате происшествия, - сообщает "Коммерсантъ".