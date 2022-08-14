AP: по меньшей мере 41 человек погиб при пожаре в церкви в египетском городе Гиза

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14 августа 2022, 14:24 Источник: РИА "Новости"

скорая помощь в Египте, Ahmed Gomaa/XinHua

В воскресенье, 14 августа, в одной из церквей Египта произошел пожар. Согласно последней информации, которую предоставили журналисты, в результате случившегося погиб по меньшей мере 41 человек.

Происшествие случилось в коптской церкви в египетском городе Гиза. Ранее сообщалось по меньшей мере о 35 погибших и 45 пострадавших в результате пожара. Позже число умерших возросло до 41, уточнили источники в беседе с сотрудниками агентства AP. Количество пострадавших граждан сейчас уточняется.

Информации о том, что стало причиной возгорания к настоящему моменту не поступало.