Начальник ГУ МЧС по Омской области Колодинский заявил об угрозе дальнейшего обрушения многоэтажного дома

Аргументы Недели → Происшествия 13+

12 августа 2022, 16:42 Источник: ТАСС

МЧС России, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Начальник главного управления МЧС РФ по Омской области Владислав Колодинский заявил днем в пятницу, 12 августа, о наличии угрозы дальнейшего обрушения многоквартирного жилого дома в Омске.

Владислав Колодинский в рамках беседы с представителями СМИ подтвердил, что угроза дальнейшего обрушения дома существует, поскольку вторая сторона здания также находится в аварийном состоянии. Уточняется, что район, где случилось происшествие, оцеплен.

Напомним, ранее сегодня губернатор Омской области Бурков признал, что с частично обрушившимся домом была проблема.