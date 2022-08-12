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Аргументы Недели Происшествия 13+

Начальник ГУ МЧС по Омской области Колодинский заявил об угрозе дальнейшего обрушения многоэтажного дома

, 16:42 Источник: ТАСС

Начальник ГУ МЧС по Омской области Колодинский заявил об угрозе дальнейшего обрушения многоэтажного дома
МЧС России, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Начальник главного управления МЧС РФ по Омской области Владислав Колодинский заявил днем в пятницу, 12 августа, о наличии угрозы дальнейшего обрушения многоквартирного жилого дома в Омске.

Владислав Колодинский в рамках беседы с представителями СМИ подтвердил, что угроза дальнейшего обрушения дома существует, поскольку вторая сторона здания также находится в аварийном состоянии. Уточняется, что район, где случилось происшествие, оцеплен.

Напомним, ранее сегодня губернатор Омской области Бурков признал, что с частично обрушившимся домом была проблема.

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