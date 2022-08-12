Губернатор Омской области Бурков признал, что с частично обрушившимся домом была проблема

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12 августа 2022, 15:40 Источник: Telegram

сотрудник МЧС, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Губернатор Омской области Александр Бурков в пятницу признал, что с обрушившимся домом в Омске была проблема, а также пообещал разобраться, почему были проигнорированы обращения жителей здания.

Александр Бурков подчеркнул, что с частично обрушившимся домом номер 53 на улице 20 Партсъезда ранее была проблема, однако, очевидно, "ей не придали должную значимость".

Губернатор уточнил, что в настоящий момент приоритетом является расселение пострадавших людей. Затем последует "разбор полетов" и выяснение, по какой причине омичей не услышали. Бурков уточнил, что держит ситуацию на личном контроле.