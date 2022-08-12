Часть многоквартирного дома обрушилась в Омске

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12 августа 2022, 15:05 Источник: ТАСС

сотрудник МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

В Омске произошло частичное обрушение пятиэтажного многоквартирного жилого дома. Соответствующую информацию предоставили днем в пятницу, 12 августа, в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Происшествие случилось в доме №53 по улице 20 Партсъезда. В настоящий момент на месте обрушения разбирают завалы, проводится спасательная операция. Известно, что в район случившегося к настоящему моменту выехал мэр Омска Сергей Шелест.

В СУ СК по региону сегодня сообщили, что, согласно последней информации, никто не пострадал, однако точная информация уточняется.