Четырех пособников украинских диверсантов задержали в Херсонской области

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10 августа 2022, 12:53

Вооруженный человек, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

В Херсонской области сотрудниками правоохранительных органов были задержаны четыре пособника украинских диверсантов. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по региону.

Сотрудники правоохранительных органов задержали четырех пособников в Голопристанском районе Херсонской области. В МВД по региону заявили, что эти люди перевозили по реке диверсантов, оружие, боеприпасы и оборудовали в лесу тайники.

«Среди прочего в тайниках обнаружены и изъяты четыре противотанковые мины с запалами, гранаты Ф-1 и РГД-5, три автомата Калашникова и патроны к ним калибра 5,45 мм, два гранатомета "Комар" польского производства, травматический пистолет», - уточняется в Telegram-канале МВД по региону.

В ведомстве добавили, что один из задержанных посещал места дислокации российских военных под видом поездок на рыбалку, после передавал сведения с координатами украинской стороне.

Ранее в среду сообщалось, что ВКС России уничтожили до 100 украинских военных в Харьковской области.