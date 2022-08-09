Количество пострадавших при взрывах в Новофедоровке возросло до девяти

Аргументы Недели → Происшествия 13+

9 августа 2022, 22:00 Источник: Минздрав Крыма

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Количество пострадавших в ходе серии взрывов на аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе, расположенном на западе Крыма, увеличилось до девяти. Об этом заявили в пресс-службе минздрава региона.

Ранее поступила информация о семи пострадавших. Отмечалось, что один человек из числа гражданского населения скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью.

В пресс-службе минздрава уточнили, что к настоящему моменту число пострадавших в результате взрывов в пгт Новофедоровка возросло до девяти. Погибшим по-прежнему числится один человек.