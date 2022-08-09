Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Происшествия 13+

Количество пострадавших при взрывах в крымской Новофедоровке увеличилось до семи

, 21:01 Источник: Telegram

Количество пострадавших при взрывах в крымской Новофедоровке увеличилось до семи
скорая помощь, Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Количество пострадавших в результате серии взрывов на аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе, расположенном на западе Крыма, по состоянию на 20.00 увеличилось до семи. Об этом заявили в Минздраве.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших, в частности, одном ребенке. Впоследствии количество травмированных граждан увеличилось до шести. Сообщалось, что один человек из числа гражданского населения скончался на месте.

К 20.00 поступила информация о том, что в результате происшествия в Новофедоровке пострадали семь человек, среди которых двое несовершеннолетних. У всех выявлены осколочные ранения.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram