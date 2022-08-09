Глава Крыма Аксенов сообщил, что при взрывах в Новофедоровке погиб один человек

Глава Республики Крым Сергей Аксенов вечером во вторник, 9 августа, сообщил, что после серии взрывов в Новофедоровке, которые прогремели ранее сегодня, несовместимые с жизнью травмы получил один человек.
Сергей Аксенов выразил самые искренние соболезнования родным и близким погибшего человека, а также подчеркнул, что им будет оказана вся необходимая помощь. Ситуация, по словам главы Крыма, находится под контролем. Общей эвакуации по району нет.
Ранее сегодня стало известно, что после взрывов в Новофедоровке в больницу были доставлены пять человек, в частности, один ребенок.