Глава Крыма Аксенов сообщил, что при взрывах в Новофедоровке погиб один человек

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9 августа 2022, 18:29 Источник: Telegram

глава Крыма Сергей Аксенов, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Глава Республики Крым Сергей Аксенов вечером во вторник, 9 августа, сообщил, что после серии взрывов в Новофедоровке, которые прогремели ранее сегодня, несовместимые с жизнью травмы получил один человек.

Сергей Аксенов выразил самые искренние соболезнования родным и близким погибшего человека, а также подчеркнул, что им будет оказана вся необходимая помощь. Ситуация, по словам главы Крыма, находится под контролем. Общей эвакуации по району нет.

Ранее сегодня стало известно, что после взрывов в Новофедоровке в больницу были доставлены пять человек, в частности, один ребенок.