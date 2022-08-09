После взрывов в Новофедоровке в больницу доставили пять пострадавших, включая ребенка

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9 августа 2022, 17:52 Источник: РИА "Новости"

сотрудник скорой помощи, Maksim Konstantinov/Global Look Press

В крымской Новофедоровке после серии взрывов в больницу были доставлены пятеро пострадавших. Соответствующую информацию предоставили вечером во вторник, 9 августа, в минздраве республики.

Согласно последним данным, жизням пострадавших в результате нескольких взрывов в Новофедоровке в настоящий момент ничто не угрожает.

Ранее сегодня стало известно, что из прилегающих к аэродрому в Новофедоровке зданий были эвакуированы около трех десятков человек. Они будут размещены в пансионатах и гостиницах, где их обеспечат питанием.