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Аргументы Недели Происшествия 13+

Из прилегающих к аэродрому в крымской Новофедоровке домов эвакуировали около тридцати человек

, 17:17 Источник: Telegram

Из прилегающих к аэродрому в крымской Новофедоровке домов эвакуировали около тридцати человек
полицейский, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В крымской Новофедоровке из прилегающих к аэродрому зданий были эвакуированы около трех десятков человек. Соответствующую информацию днем во вторник, 9 августа, предоставили местные власти.

Согласно последним данным, эвакуированные граждане будет расселены в пансионатах и гостиницах. Советник главы Крыма Олег Крючков подчеркнул, что люди обеспечены питанием. Отмечается также, что по периметру аэродрома, где произошла серия взрывов, выставлено оцепление.

Информации о пострадавших к настоящему моменту не поступало.

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