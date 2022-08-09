Из прилегающих к аэродрому в крымской Новофедоровке домов эвакуировали около тридцати человек

В крымской Новофедоровке из прилегающих к аэродрому зданий были эвакуированы около трех десятков человек. Соответствующую информацию днем во вторник, 9 августа, предоставили местные власти.
Согласно последним данным, эвакуированные граждане будет расселены в пансионатах и гостиницах. Советник главы Крыма Олег Крючков подчеркнул, что люди обеспечены питанием. Отмечается также, что по периметру аэродрома, где произошла серия взрывов, выставлено оцепление.
Информации о пострадавших к настоящему моменту не поступало.