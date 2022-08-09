Мэр Сак Овдиенко заявил об отсутствии пострадавших в результате взрывов в крымской Новофедоровке

Мэр города Саки Александр Овдиенко заявил во вторник, 9 августа, что в результате взрывов в крымской Новофедоровке никто не пострадал. Соответствующую информацию предоставили журналисты.
Александр Овдиенко подчеркнул, что ситуация в Новофедоровке в настоящий момент находится под контролем.
Согласно данным Министерства обороны Российской Федерации, на аэродроме в крымских Саках сегодня днем взорвались боеприпасы. Причины случившегося устанавливаются. На место выехали бригады скорой помощи. В районе уже находится глава Крыма Сергей Аксенов.