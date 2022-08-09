Отдыхающие начали возвращаться на пляжи после взрывов в Новофедоровке

В крымской Новофедоровке после взрывов, которые прогремели в районе аэродрома, отдыхающие начали возвращаться на пляжи. Соответствующую информацию предоставили вечером во вторник журналисты.
Суда по веб-камерам, которые установлены на пляже "Чайка" в Новофедоровке, туристы начали возвращаться на берег и располагаться у воды.
Напомним, согласно данным Министерства обороны Российской Федерации, на аэродроме в крымских Саках сегодня днем взорвались боеприпасы. В результате случившегося пострадали пять человек, в частности, ребенок. Поступила информация об одном погибшем.