Спасатели нашли тела всех трех рабочих, утонувших в коллекторе на юго-востоке Москвы

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7 августа 2022, 22:46 Источник: Telegram

Рабочие Мосводостока. Архивное фото: Alexey Bychkov /globallook.com

Найдены тела еще двух человек, которые пропали в воскресенье в коллекторе Мосводостока. Об этом сообщил телеграм-канал «Прокуратура Москвы».

Ранее этот же канал сообщал об обнаружении спасателями тела одного из рабочих. Всем трем погибшим было чуть за 20 лет, двое из них были гражданами Киргизии, один — Таджикистана.

Как сообщалось, трагедия случилась во время проведения работ по очистке коллектора. Из-за резкого подъема уровня воды несколько человек оказались заблокированными и не смогли выбраться наружу.

Прокуратура Москвы проводит проверку исполнения требований законодательства об охране труда и технике безопасности.