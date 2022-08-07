Спасатели нашли тела всех трех рабочих, утонувших в коллекторе на юго-востоке Москвы

Найдены тела еще двух человек, которые пропали в воскресенье в коллекторе Мосводостока. Об этом сообщил телеграм-канал «Прокуратура Москвы».
Ранее этот же канал сообщал об обнаружении спасателями тела одного из рабочих. Всем трем погибшим было чуть за 20 лет, двое из них были гражданами Киргизии, один — Таджикистана.
Как сообщалось, трагедия случилась во время проведения работ по очистке коллектора. Из-за резкого подъема уровня воды несколько человек оказались заблокированными и не смогли выбраться наружу.
Прокуратура Москвы проводит проверку исполнения требований законодательства об охране труда и технике безопасности.