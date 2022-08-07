Московские спасатели обнаружили тело одного из трех рабочих, которые оказались заблокированы в коллекторе

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7 августа 2022, 20:18 Источник: Telegram

Фото: Telegram/t.me/moscowproc

В Москве, в районе улицы Марьинский Парк, обнаружено тело одного из рабочих, которые оказались заблокированы в коллекторе Мосводостока. Об этом сообщил телеграм-канал «Прокуратура Москвы».

Как следует из сообщений канала, 12 рабочих проводили очистку канализационного коллектора на улице Краснодарской. В результате подъема воды люди оказались заблокированы в коллекторе. Четверо выбрались самостоятельно, пятерым помогли спасатели, три человека — 1999, 2001 и 2002 годов рождения — не смогли подняться на поверхность.

Поиск двух рабочих продолжается. Прокуратура Москвы проводит проверку исполнения требований законодательства об охране труда и технике безопасности.