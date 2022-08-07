На юго-востоке Москвы спасатели ищут трех рабочих, пропавших при очистке коллектора

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7 августа 2022, 15:31 Источник: ТАСС

Рабочий у канализационного колодца. Konstantin Kokoshkin/globallook.com

Трое рабочих не смогли выбраться на поверхность при очистке коллектора Мосводостока из-за резкого подъема воды. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По его словам, инцидент произошел в воскресенье днем на Краснодарской улице столицы.

12 рабочих занимались в коллекторе очистными работами. Из-за подъема воды несколько человек оказались заблокированными и не смогли выбраться на поверхность. Как сообщили агентству в пресс-службе московского главка МЧС, спасены пятеро рабочих, еще троих в настоящее время ищут.

В тот же день на Рязанском проспекте Москвы два человека провалились в колодец. Они спасены и находятся под наблюдением медиков.