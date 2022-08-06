Подтверждена смерть замглавы администрации Новой Каховки Гура после покушения

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6 августа 2022, 19:10 Источник: ТАСС

Виталий Гура. Фото: соцсети.

Подтверждена смерть в результате покушения заместителя главы военно-гражданской администрации Новой Каховки Виталия Гуры. О ней сообщила замглавы ВГА Херсонской области Екатерина Губарева.

«Заместитель главы администрации Новой Каховки по ЖХК Виталий Гура скончался от полученных ранений», - написала чиновница.

Нападение на Гуру произошло в субботу в его доме. Он получил несколько огнестрельных ранений, предположительно из пистолета Макарова. Раненого в тяжелом состоянии доставили в больницу, после чего было принято решение о его транспортировке в Крым.

Это уже не первое покушение на представителей военно-гражданских администраций на территориях, перешедших под контроль РФ. Так, в июне ранения получили глава ФСИН Херсонской области Соболев и руководитель ВГА Чернобаевки Турулев. Кроме того, в Херсоне погиб сотрудник ВГА Савлученко. В июле сообщалось о предотвращении покушения на главу Херсонской военно-гражданской администрации Владимира Сальдо.