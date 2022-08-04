В Приморье утонули два подростка

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4 августа 2022, 16:00 Источник: СУСК РФ по Приморскому краю

шлепанцы, https://unsplash.com/photos/aFCDpbeFJ1k

Два подростка утонули 3 августа во время купания в запрещенном месте в приморском Дальнегорске. Следователи в регионе к настоящему моменту возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Пятнадцатилетние подростки накануне ушли гулять, но домой не вернулись. Родители пытались самостоятельно найти ребят, однако им это не удалось, вследствие чего было принято решение обратиться в полицию. Через некоторое время в районе водоохраной зоны Горбушинского водохранилища, где запрещено купаться, были найдены личные вещи пропавших. Позже тела несовершеннолетних были извлечены не сушу.

Заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Ведется расследование.