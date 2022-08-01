Скончался пассажир рейса Тель-Авив – Москва, экстренно севшего в аэропорту Баку

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1 августа 2022, 15:15 Источник: РИА "Новости"

крыло самолета, https://unsplash.com/photos/xRD9LgAlAIg

Пассажир самолета авиакомпании "Эль-Аль", который следовал из Тель-Авива в Москву и экстренно сел в Баку, скончался от сердечного приступа. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщили журналисты.

Глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Паша Кесеменский сообщил, что ранее капитан воздушного судна авиакомпании El Al Israel Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Тель-Авив-Москва (DME), запросил экстренную посадку в аэропорту "Гейдар Алиев" в Баку в связи с резким ухудшением состояния одного из пассажиров.

Самолет приземлился в бакинской авиагавани в 12.44 по местному времени, однако пассажир к этому моменту скончался.