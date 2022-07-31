В летнем лагере в Приморье отравились 43 ребенка

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31 июля 2022, 10:26 Источник: ТАСС

скорая помощь, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Из-за массового отравления в летнем лагере "Юность" в Приморье пострадали 43 ребенка. Соответствующую информацию сегодня предоставили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Ранее В Министерстве здравоохранения Приморья заявили о 35 детях и одном взрослом, которые были госпитализированы с подозрением на отравление. Утром в воскресенье, количество доставленных в больницу несовершеннолетних увеличилось до 43.

Проводится доследственная проверка по признакам преступления, которое предусматривается частью 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья".