Дерево упало на женщину в Москве

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28 июля 2022, 22:00 Источник: РИА "Новости"

упавшее дерево, AlexNaryshkin/ twitter.com

Согласно предварительным итогам циклона в Москве, в результате падения одного из девятнадцати деревьев пострадала женщина. Об этом журналистам сообщил вечером в четверг источник в экстренных службах.

Уточняется, что женщина получила травмы в результате падения дерева в московском районе Гольяново. Данных о ее состоянии пока не поступало. Есть информация о том, что повреждены были шесть автомобилей.

Напомним, ранее сегодня столичный главк МЧС предупредил, что с полудня в Москве будут ливни с грозами, а местами и градом. Ожидалось также шквалистое усиление ветра с порывами до двадцати метров в секунду.