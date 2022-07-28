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Аргументы Недели Происшествия 13+

МЧС сообщает, что в Сочи водолазы нашли тело утонувшего мужчины

, 15:47 Источник: РИА "Новости"

МЧС сообщает, что в Сочи водолазы нашли тело утонувшего мужчины
сотрудник МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

В акватории моря недалеко от сочинского поселка Дагомыс было обнаружено тело мужчины. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Уточняется, что группа водолазов нашла под водой в районе одного из пляжей Дагомыса тело утонувшего мужчины. Вероятно, речь идет о молодом человеке 2000 года рождения, который пропал накануне.

Поиски гражданина начались в среду, 27 июля, после того, как стало известно, что мужчина отправился плавать в море и не вернулся. Родственники заявили, что его вещи были обнаружены недалеко от воды.

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