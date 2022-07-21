31-летний житель Екатеринбурга утонул в Челябинской области

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия 13+

21 июля 2022, 13:05 Анна Семенова

Спасатели предупреждают: на водоемах нужно соблюдать правила безопасности. Фото: МЧС Челябинской области

Его тело нашли только через сутки.

Жаркая погода гарантирует большое количество людей на водоемах. И, к сожалению, увеличивает вероятность несчастных случаев. Так, 19 июля на озере Большие Аллаки пошел купаться и не вернулся на берег 31 –летний житель Екатеринбурга. В службу спасения обратились очевидцы, которые заметили, что молодой мужчина плавал на надувном матрасе, в какой-то момент нырнул, но из воды так и не появился. Тело утонувшего искали сутки и обнаружили только вечером 20 июля.

Также в региональном МЧС рассказали о случае в Миассе, где в тот же день на необорудованном пляже утонула 12-летняя школьница. Поиски продолжались около часа, тело ребенка нашли в семи метрах от берега на глубине двух метров. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося, в СМИ уже прошла информация о том, что девочка находилась на водоеме не одна.

Спасатели обращаются к родителям: не оставляйте детей без присмотра, и сами не купайтесь в необорудованных для этого местах.