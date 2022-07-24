В результате столкновения гидроцикла с баржей на Москве-реке пострадали два человека

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24 июля 2022, 11:17

гидроцикл, https://unsplash.com/photos/ajKesALoPM0

В подмосковном Дзержинском гидроцикл столкнулся с баржей на Москве-реке. В пресс-службе Главного управления МЧС России по региону сообщили, что в результате случившегося пострадали два человека.

Столкновение гидроцикла и баржи произошло в городском округе Дзержинский, в районе дома номер 1 на улице Трудкоммуны. Агентство городских новостей "Москва" сообщило, что в результате случившегося травмы получили пассажиры гидроцикла, которые впоследствии самостоятельно добрались до берега и вызвали скорую помощь.

Баржа повреждений не получила. Движение судов осуществляется в штатном режиме.