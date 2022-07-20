Человек упал на рельсы на «салатовой ветке» московского метро

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20 июля 2022, 09:06 Источник: Telegram

метро, https://unsplash.com/photos/eFyC3BChTW8

Утром в среду, 20 июля, стало известно, что интервалы движения на участке Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена была временно увеличены из-за упавшего на рельсы человека.

В столичном департаменте транспорта сегодня сообщили, что составы ходят с увеличенным интервалом на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии – "салатовой ветки" – метро. Согласно последним данным, сбой произошел из-за человека на путях.

К настоящему моменту не сообщается, что стало причиной падения. Информации о состоянии пассажира не поступало.