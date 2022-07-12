На Некрасовской линии московского метро на рельсы упал человек

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12 июля 2022, 17:42 Источник: Telegram

метро, https://unsplash.com/photos/tFkJLHAm6bs

На Некрасовской линии Московского метрополитена из-за человека на путях остановлено движение поездов. Соответствующую информацию предоставили во вторник в столичном департаменте транспорта.

Согласно последним данным, на Некрасовской линии сейчас нет движения поездов от станции "Улица Дмитриевского" до платформы "Нижегородская". В обратном направлении составы следуют с увеличенными интервалами.

Инцидент произошел из-за упавшего на пути человека. Информации о том, что стало причиной падения пассажира метро, а также о его состоянии пока не поступало.