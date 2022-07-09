У станции метро в центре Москвы загорелся топиар из искусственной травы

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9 июля 2022, 10:47

пожарный, Semen Likhodeev/Russian Look

На Гоголевском бульваре у станции метро "Кропоткинская" в центре Москвы в пятницу, 9 июля, загорелся топиар из искусственной травы. Об этом заявили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

Информация о возгорании топиара (кустарниковой скульптуры. - Прим. ред.) из искусственной травы поступило в экстренные службы сегодня в 8:56. Инцидент произошел по адресу: Гоголевский бульвар, дом 3. Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", к 10:00 пожар был ликвидирован. Пламя распространилось на площади 0,1 кв. м.

Данных о пострадавших в результате случившегося не поступало.