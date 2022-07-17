Семь человек погибли при пожаре в частном доме в Томской области

В ночь на воскресенье, 17 июля, семь человек погибли в результате пожара в частном жилом доме в селе Колбинка Томской области. Об этом сообщили сегодня утром в Следственном управлении СК по региону.
Возгорание произошло в одноэтажном двухквартирном бревенчатом доме в селе Колбинка, которое находится в Молчановском районе. К моменту прибытия первого подразделения пожарных на место происшествия здание было полностью охвачено огнем, частично обрушилась крыша, обгорели стены, была уничтожена дощатая веранда.
Общая площадь пожара достигла 168 квадратных метров. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.