В частном доме на западе Москвы произошел пожар

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14 июля 2022, 07:57

пожарные, Nikolay Gyngazov/Russian Look

Пожар произошел в частном доме на западе Москвы. Соответствующую информацию сотрудникам СМИ утром в четверг, 14 июля, предоставили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

Возгорание произошло на кровле частного дома, расположенного по адресу: 2-я Мякининская улица, дом 10. Здание, где вспыхнул пожар, самостоятельно покинули 45 человек. Огонь охватил площадь 40 квадратных метров, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

К настоящему моменту пожар ликвидирован. Информации о пострадавших в результате случившегося не поступало.