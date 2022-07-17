На станции Яуза электропоезд сообщением Москва – Монино насмерть сбил мужчину и женщину

Электропоезд, двигавшийся по маршруту Москва - Монино, на станции Яуза Ярославского направления Московской железной дороги насмерть сбил мужчину и женщину. Об этом стало известно в субботу.
В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу отметили, что 16 июля поезд смертельно травмировал двух граждан на остановке Яуза.
В настоящий момент сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства случившегося. Выясняется, нарушили ли мужчина и женщина правила поведения на железной дороге.