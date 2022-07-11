Два пешехода, пострадавшие в ДТП с машиной каршеринга в подмосковных Люберцах, скончались

После дорожно-транспортного происшествия с участием машины каршеринга в подмосковных Люберцах скончались два пешехода. Соответствующую информацию предоставили в прокуратуре Московской области.
Согласно последним данным сотрудников ведомства, пострадавшая в ходе ДТП девочка четырнадцати лет в настоящий момент находится на амбулаторном лечении.
Ранее стало известно, что в подмосковных Люберцах водитель автомобиля каршеринга выехал на полосу встречного движения и сбил трех человек, которые пересекали проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.