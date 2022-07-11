В подмосковных Люберцах водитель каршеринга выехал на встречную полосу и сбил трех пешеходов

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11 июля 2022, 18:14 Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Водитель каршеринга выехал на встречную полосу в подмосковных Люберцах и сбил трех человек, в частности, четырнадцатилетнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник, 11 июля, в 16.25 на Октябрьском проспекте у дома номер 112 в Люберцах.

Подчеркивается, что водитель каршеринга допустил выезд на полосу встречного движения на красный сигнал светофора, после чего сбил трех пешеходов, пересекавших проезжую часть по переходу. Затем машина врезалась в припаркованное такси. Пострадавшие были госпитализированы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.